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Kryeministri Edi Rama ka folur në lidhje me protestën e studentëve, duke theksuar thirrjen e tij për të dialoguar.
Ai u shpreh se që nga qershori i ka dëgjuar protestuesit, por në asnjë moment, sipas tij, ata nuk kanë pasur asnjë kërkesë, por vetëm kanë sharë dhe ofenduar, raporton Top Channel, transmeton Klankosova.tv
“E pyeta një pedagog se çfarë problematikash shihni ju që të bëheni pjesë e këtij grupi të vogël me të gjithë pedagogët e studentët dhe arsyet që më tha lidheshin me gjëra specifike krejt legjitime me QSUT. I thashë që të ulemi, të flasim dhe t’i çojmë gjërat përpara. Kur autoritetet të thonë të ulemi dhe të flasim,. Atëherë këmbëngulja në protestë bëhet e kotë”, ka thënë Rama.
“E drejta për të protestuesit është legjitime, por dhuna jo. Ne po punojmë në këtë aspekt dhe po punojmë për t’i dhënë një dorë njerëzve në kushtet e këtij shtrenjtimi të jetesës. Nga ana tjetër po marrim masa ndaj dhunuesve, anarkisë, dhe atyre që i marrin të gjithëve lirinë për të jetuar normalisht dhe për të bërë detyrimet e përditshme”.
“Në anën e respektuar të shoqërisë që kërkon më shumë mbështetje dhe meritë, më shumë mundësi për tu strehuar, rishpërndarje dhe barazi sociale, ne jemi të fokusuar dhe së shpejti do të bëjmë me dije se cilat do të jenë masat që do të marrim. Për sigurinë dhe garantimin e lirive dhe të drejtave do të dalim me propozime dhe masa shumë konkrete”.
Rama tha se kjo ishte panorama e përgjithshme që donte t’i bënte situatës, duke thënë se nuk ka qenë asnjë herë indiferent.
“Kjo është panorama e përgjithshme që desha të bëj dhe kush thotë se deri më sot paskemi qenë indiferentë të atyre që erdhën 4 muaj poshtë zyrës sime, harron që për kaq kohë kam dëgjuar më shumë se kushdo tjetër se çfarë ata kanë thënë. Unë kam qenë duke punuar dhe ata kanë qenë duke sharë dhe ofenduar poshtë zyrës.
"Nuk kanë bërë asnjë kërkesë dhe asnjë propozim. Kam dashur të komunikoj, por i ka zënë frika ndaj njëri-tjetrit. Është një grup ANTIFA aty, që udhëhiqet nga dikush. Ka pasur edhe një komponent kriminelësh, njerëz të hurit dhe litarit që kanë marrë pjesë në këtë protestë. Pas kësaj proteste qëndrojnë edhe forca të huaja, që nuk ia duan të mirën Shqipërisë”, u shpreh Rama.