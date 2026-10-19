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Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ka deklaruar se secili polic që është përballur me dhunën e protestës do t'i përfitojë nga 2500 euro.
"Jo vetëm stresin, por keni nevojë të shpenzoni edhe për gjëra ekstra. Dhe vendosëm kështu për të mos bërë asnjë diferencë. Nuk e vendosëm sipas pagës, por e vendosëm kështu, e njëjta shumë për të gjithë", deklaroi Rama gjatë një diskutimi që pati me Policinë e Shtetit transmeton Klankosova.tv.
Rama theksoi se me buxhetin e ri, duke filluar nga 1 janari, policët do të përfitojnë rritje të konsiderueshme të pagave.
“Ne do ta rrisim në mënyrë të konsiderueshme pagën tuaj. Kur policinë e gjetur të tradhtuar dhe të braktisur, bëmë rritje të konsiderueshme atëherë. Në vite, nuk e kemi rritur aq sa duhet pagën tuaj. Po bisedonim përpara disa javësh. Me buxhetin e ri, nga 1 janari, paga juaj do të rritur në mënyrë të konsiderueshme", deklaroi kryeministri shqiptar.