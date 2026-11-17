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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka shprehur shqetësimin për ecurinë e përgatitjeve për organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030, duke thënë se aktualisht ekziston një situatë e paqartë dhe problematike.
Ai në emisionin DPT te Fidani në Klan Kosova, ka theksuar se koha është e kufizuar dhe se deri në takimin e radhës të Komitetit Ndërkombëtar, i cili është planifikuar për muajin dhjetor, mbetet e paqartë se si do të vazhdojë procesi i organizimit.
“…Për nder nuk di a kemi kohë më, nuk di ku jemi sot. Jemi në një vakum, një hapësirë shumë problematike, mes sot edhe takimit të radhës në dhjetor të Komitetit Ndërkombëtar, që ata e kanë organizu për me marrë vendim sesi ecin përpara me organizimin…”, ka deklaruar Rama.
Ai ka paralajmëruar gjithashtu se Egjipti mund të jetë alternativë për organizimin e Lojërave Mesdhetare, pasi sipas tij, ky shtet tashmë ka infrastrukturën e nevojshme.
“Kairo e re, shteti i Egjiptit sot e ka gjithë infrastrukturën për lojërat mediterane, edhe e kanë ofertën prej Egjiptit domethënë e kanë në tavolinë. Dhe kjo seriozisht mundet me e cenu Prishtinën, Kosovën për me I mbajt lojërat mediterane…”, ka thënë ai.
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