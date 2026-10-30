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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, pas intervistimit në Prokurorinë Speciale të Kosovës, ka deklaruar se është i gatshëm të bashkëpunojë me organet e drejtësisë dhe të japë sqarime për projektin e “Arkitektit të Qytetit”.
Rama, duke folur pas intervistimit, tha se ka kërkuar vazhdimisht bashkëpunim me Prokurorinë për këtë dhe çështje të tjera.
Ai, në këtë kontekst, bëri edhe një krahasim me kryeministrin, duke thënë se ky i fundit nuk shkon në Prokurori.
“Unë kam kërku vazhdimisht bashkëpunim me Prokurorinë për këtë çështje dhe çështje tjera, me diskutu, me bisedu – përkundër faktit që kryeministri nuk shkon. Sepse kështu zhvillohet shteti demokratik. Puna ime është zhvillimi i kryeqytetit, puna e Prokurorisë është me ditë që çdo gjë po bëhet në bazë të legjislacionit”, deklaroi Rama.