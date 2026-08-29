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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka mbledhur që prej orës 11.00 në periferi të kryeqytetit, të deleguarit e qarkut të Tiranës dhe deputetët.
Takimi vjen vetëm disa orë pas mbledhjes së zhvilluar të mbrëmjes së të premtes, ku në fokus është një qasje e re komunikimi e qeverisë me qytetarët, shkruan rtsh.al, transmeton klankosova.tv.
Të gjitha takimet që do të shtrihen në territor do të jenë joformale, pa media dhe do të kenë në fokus zbatimin e platformave të reja të komunikimit të qeverisë në këtë mandat të 4-t të Edi Ramës.
Ky takim vjen gjithashtu pasi, mbrëmjen e djeshme, me një shkresë zyrtare, Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, nga paraburgimi i Durrësit, firmosi shkarkimin e kryetares së komanduar të Bashkisë, Anuela Ristani.
Deri më tani nuk konfirmohet nëse ky zhvillim është pjesë e diskutimeve të sotme të deputetëve të Tiranës.
Në javën e dytë të shtatorit, pritet që Edi Rama të thërrasë Asamblenë e PS-së, ku priten edhe lëvizje në qeveri dhe në institucione, për të rritur cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve.