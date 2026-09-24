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Kryeministri shqiptar Edi Rama të premten e 25 shtatorit do të mbajë një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Sipas agjendës së publikuar, Rama do të bashkohet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së rreth orës 16:20.
Më vonë rreth orës 17:00, Rama pritet të mbajë fjalimin e tij në OKB, transmeton Klankosova.tv.
Kreu i qeverisë shqiptare prej disa ditësh ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të pjesëmarrjes në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Kryeministri shqiptar shoqërohet nga bashkëshortja, Linda Rama, dhe delegacioni zyrtar shqiptar.