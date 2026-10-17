Lajmet e fundit
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama këtë të shtunë ka dalë në terren sërish për të monitoruar situatën dhe dëmet e lëna pas nga protestat studentore në kryeqytet.
Rama ka parë nga afër dëmet në biznese teksa u ka bërë me dije se do të ndihmohen lidhur me dëmet. Ai shtoi se bizneset duhet të bëjnë ankim te ‘Dëmi im’ në e-Albania.
Ndër të tjera ai shtoi se mbron të drejtat e studentëve dhe shqiptarëve për të protestuar teksa theksoi se personat me maska që thyejnë bizneset po kryejnë krime. Rama tha se ata që shkatërrojnë pronat dhe bizneset do të mbajnë përgjegjësi.
“Do të bëjmë verifikime. Kemi bërë gati një dritare që do të shfaqet sot te E-Albania. Quhet ‘Dëmi im’ dhe këtu mund regjistroheni, duke dhënë identitetin e personit dhe NIPT-in dhe emailin, telefonin, të dhënat dhe sipërfaqja dhe kompaninë e sigurimit nëse keni”, u shpreh mes tjerash Rama.
Kronika më poshtë sjell detaje: