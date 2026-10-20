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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka mbërritur mëngjesin e kësaj të marte në Kryesinë e Kuvendit, ku pritet të zhvillohet mbledhja e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste.
Mbledhja është planifikuar të nisë në orën 09:00, ndërsa në fokus të diskutimeve pritet të jenë çështje të aktualitetit politik, transmeton Klankosova.tv.
Sipas informacioneve të bëra publike një ditë më parë nga Euronews Albania, gjatë takimit pritet të bëhen të ditura edhe masat ndaj personave që kanë kryer akte dhune gjatë protestës studentore në Tiranë.