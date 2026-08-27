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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka kritikuar ashpër ministrin në detyrë të Arsimit, Hajrulla Çeku, për situatën me tekstet shkollore para fillimit të vitit të ri shkollor.
Në një reagim në Facebook, Rama ka akuzuar Çekun se edhe gjatë kohës sa drejtonte Ministrinë e Kulturës kishte shkaktuar, sipas tij, bllokime në Prishtinë dhe se disa institucione të rëndësishme kulturore kanë mbetur për vite me radhë në renovim.
“1 SHTATORI – PA LIBRA!”, ka shkruar Rama, duke e kritikuar Çekun për mosigurimin e teksteve shkollore për nxënësit me kohë.
Rama ka përmendur në reagimin e tij edhe Teatrin Kombëtar, i cili, sipas tij, është në renovim prej katër vitesh, si dhe Muzeun Kombëtar, për të cilin tha se vazhdon të jetë në renovim dhe se objektet e trashëgimisë ruhen në hapësira joadekuate.
"Tash, si ministër i Arsimit, e bllokoi edhe procesin mësimor. 1 shtatori po vjen dhe nuk arriti me ua siguru nxënësve mjetin bazë të mësimit, LIBRAT.
Kudo që jane këta, veç nje punë dijnë me bo, ME BLLOKU!