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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama në një konferencë për media ka paralajmëruar se po rrezikohet organizimi i Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030.
Rama tha se letra e Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare e dërguar dje ka vënë në pah vonesat dhe mospërmbushjen e detyrimeve që rrezikojnë organizimin e Lojërave Mesdhetare në Prishtinë.
Ai tha se kjo nuk është letra e parë dhe është vazhdimësi e paralajmërimeve që kanë ardhur prej muajsh të cilat ai thotë se nuk kanë marrë përgjigjjen e duhur nga Qeveria.
"Sot jemi këtu për të informuar opinionin publik për një situatë jashtëzakonisht serioze që ka të bëjë me organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030. Dje me 15 tetor, Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdhetare (ISMG) ka dërguar një letër zyrtare përmes së cilës paralajmëron për vonesat dhe mospërmbushjen e detyrimeve që rrezikojnë organizimin e Lojërave Mesdhetare në Prishtinë. Kjo nuk është letra e parë, është vazhdimësi e paralajmërimeve që kanë nisur muaj më parë e që fatkeqësisht nuk kanë marrë përgjigjjen e duhur nga Qeveria. ISMG konstaton se letra e 21 shtatorit ka mbetur pa përgjigjje, garancia bankare ose e sigurimit e kërkuar që nga janari nuk është dorëzuar nga detyrimet financiare që është dashur të përmbushen në qershor dhe këto nuk janë paguar", tha Rama.