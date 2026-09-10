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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka deklaruar se beson që Komuna e Prishtinës i ka votat e nevojshme për themelimin e kompanisë së re të pastrimit, e cila do të menaxhohet drejtpërdrejt nga kryeqyteti.
Kjo çështje pritet të hidhet në votim në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal të Prishtinës, e cila mbahet nesër, transmeton Klankosova.tv.
Në një konferencë për media, Rama tha se beson se vendimi do të kalojë edhe pa votat e asamblistëve të Lëvizjes Vetëvendosje.
“Unë mendoj që i kemi votat për me kalu dhe me ecë përpara edhe pa Vetëvendosjen, por po them që kjo do ta tregojë nesër, do ta shpërfaq fytyrën e tyre, e asamblistëve, që e bien bërllokun para, i bëjnë të gjitha bllokadat që munden me i bë për kryeqytetin për mos me mujt me kry shërbimin e pastrimit për kryeqytetin”, deklaroi Rama.
Ai kritikoi asamblistët e VV-së që, sipas tij, pengojnë zgjidhjen e problemit të mbeturinave dhe më pas kritikojnë gjendjen e pastërtisë në kryeqytet.
“E në anën tjetër kinse shih si është bërë bërlloku në kryeqytet. Domethënë duhet me i shpërfaq këta rrenca, këtë po e bëjmë, dhe do vazhdojmë të bëjmë”, tha kryetari i Prishtinës.