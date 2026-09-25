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Deputeti i PDK-së, Rrahman Rama, tha se ata kanë vërejtur një gatishmëri edhe me partitë tjera për të bërë gjithçka që është e mundur në reagimin ndaj verdiktit të Hagës në mënyrë që Kosova të dalë mirë.
Ai shtoi se Projektligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara nuk është i PDK-së por i të gjithëve.
“Nuk është ligj i PDK-së ky. Është ligj i të gjithëve. Ne po kërkojmë prej të gjithë deputetëve të Kosovës që ta votojnë atë ligj. Nuk është i PDK-së. Nuk do PDK-ja që të përfitojë prej kësaj”, tha Rama në Edicionin Special të Klan Kosovës.
“Me atë sa e kemi kuptu, e kemi pa që ekziston një gatishmëri që gjithçka që është e mundshme me e ba për këtë proces, që me dalë Kosova mirë".
"Nuk po flasim tek e fundit për individët atje, por po flasim për një proces shumë të randësishëm ku në pyetje është e kalumja jonë e lavdishme por edhe e ardhmja jonë dhe e pasardhësve tanë”.