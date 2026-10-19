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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i është bashkuar Policisë së Shtetit gjatë ditës së hënë, derisa protestat e studentëve po zhvillohen edhe sot.
Përmes një postimi në Facebook, Rama ka shprehur respektin ndaj zyrtarëve policorë, derisa ka theksuar se ata, sipas tij, janë më të mirët në këto ditë siç i quan ai, të agresionit, transmeton Klankosova.tv.
“RESPEKT dhe po, jeni më të mirët në këto ditë agresioni me gurë e me zjarr mbi ëndrrën e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Europian Durim dhe vetëpërmbajtje me të rinjtë që protestojnë. Forcë me gurëhedhësit dhe zjarrvënësit e maskuar”, ka shkruar ai.