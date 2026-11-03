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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka përsëritur sërish ftesën drejtuar studentëve protestues për t’u ulur në dialog me qeverinë, duke vendosur edhe këtë mëngjes “Sofrën e Gurtë” përballë godinës së Kryeministrisë.
Mbi tryezën prej guri janë vendosur disa letra me mbishkrimin “Dialog”, ndërsa kreu i qeverisë shqiptare ka shoqëruar pamjet e publikuara në rrjetet sociale me mesazhin “Mirëmëngjes”, raporton Tch, transmeton Klankosova.tv
Rama ka theksuar vazhdimisht gatishmërinë për të dëgjuar shqetësimet e studentëve dhe për të diskutuar kërkesat e tyre, pavarësisht dallimeve në qëndrime.