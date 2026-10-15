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Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se nuk do të japë dorëheqje për shkak të protestave të dhunshme të udhëhequra nga studentët, të cilat hynë në ditën e tyre të tretë radhazi.
Studentët, që protestojnë kundër rritjes së kostove të arsimit dhe korrupsionit, kanë kërkuar dorëheqjen e Ramës.
"Sa u përket thirrjeve për dorëheqjen time, qeveritë ndryshohen përmes zgjedhjeve demokratike. Ne patëm zgjedhje vitin e kaluar, jo një revolucion," tha Rama në përgjigjet me shkrim ndaj pyetjeve të Reuters, transmeton Klankosova.tv.
"Përgjegjësia ime është të dëgjoj, të trajtoj shqetësimet legjitime dhe ta çoj Shqipërinë përpara. Alternativa do të ishte një tradhti ndaj shqiptarëve që më dhanë një mandat të fortë për të përfunduar negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian."
Policia përdori topa uji për të shpërndarë protestuesit, të cilët thyen xhama dhe dëmtuan prona në kryeqytet, duke bërë që parlamenti të anulonte seancën e tij.