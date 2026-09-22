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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka shkarkuar nga detyra drejtuesen e Shërbimit Informativ Shtetëror (ShISh), Vlora Hyseni, pasi Gjykata e Posaçme miratoi ndaj saj masën e sigurisë “arrest me burg” dhe “pezullim nga detyra”.
“Lirimi nga detyra i drejtores së shërbimit është i menjëhershëm, e sapo të kthehem në Tiranë dhe në konsultim me Presidentin e Republikës, do të zgjedhim drejtuesin e ri të Shërbimit Informativ të Shtetit”, shkroi Rama në X.
Ai shtoi se Hyseni ka marrë vlerësimeve të vazhdueshme nga agjencitë partnere si drejtuese e Shërbimit Inteligjent Shqiptar, por shtoi se “rruga pa kthim që kemi zgjedhur është rruga e pavarësisë së organeve të drejtësisë për të hetuar e gjykuar këdoqoftë, pavarësisht statusit social apo funksionit publik”.
Kryeministri shqiptar deklaroi se këto zhvillime me drejtësinë “nuk mund të jenë baltë kundër Shqipërisë, e cila po bën në rrugën e saj të bashkimit me Evropën shumëçka që as nuk mund të imagjinohet akoma në vendet e tjera të rajonit dhe që koha do ta çmojë më mirë se sa kushdo”.
Në fund, ai e falënderoi Vlora Hysenin “për çdo gjë që ka bërë si duhet në shërbim të Shqipërisë”. /Klankosova.tv