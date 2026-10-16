Lajmet e fundit
Kryeministri shqiptar Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, në ditën e katërt të protestës së studentëve.
Ai ka theksuar se Shqipërinë e ka dashur pa rezervë kur e kanë përplasur përtokë, derisa thotë se vazhdon ta do pa rezervë edhe sot, kur, sipas tij, s’ka forcë në botë që e rrëzon më përtokë, transmeton Klankosova.tv.
“Pa rezervë e kam dashur Shqipërinë kur e kishin përplasur përtokë dhe pa rezervë e dua sot, kur s’ka forcë në botë që e rrëzon më përtokë”, shkruan Rama në mesazhin e tij.
Kujtojmë se protestat e studentëve janë përshkallëzuar, ku përpos dhunës fizike, janë dëmtuar objekte institucionale dhe biznese private.