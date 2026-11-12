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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se operatorët privatë i janë bashkuar flotës për pastrimin e kryeqytetit, në përpjekje për të përmirësuar gjendjen me mbeturinat.
Përmes një postimi, Rama ka akuzuar Qeverinë për bllokimin e disa projekteve komunale, përfshirë sigurimin e 100 kamionëve me financim gjerman, bllokimin e ndërmarrjes së re komunale të pastrimit dhe çështjen e deponisë.
“Na i bllokuan 100 kamionë, financim nga Qeveria gjermane! Na e bllokuan ndërmarrjen e re komunale ‘Pastrimi’! Na e mbyllën deponinë! Krejt për inate politike! Kolegë, lufta politike ndalet te vota, jo duke i lënë qytetarët mes mbeturinave!”, ka shkruar Rama.
Megjithatë, Rama ka bërë të ditur se Komuna ka gjetur një zgjidhje alternative, duke angazhuar operatorë privatë për t'i shtuar kapacitetet e pastrimit në kryeqytet.
“Sidoqoftë, ne gjetëm zgjidhje. Nga sot, të gjithë këta kamionë të operatorëve privatë i bashkohen flotës për pastrimin e kryeqytetit! Ditë e natë, pa u ndalë, kemi me punu që qytetarët t’i marrin shërbimet që i meritojnë!”, ka shkruar Rama.