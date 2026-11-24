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Premtimi për vendosjen e shtatores së komandantit legjendar Adem Jashari në Prishtinë vazhdon të mbetet i parealizuar, ndonëse ishte paraparë të përfundonte më 28 Nëntor 2024.
Punimet për projektin ende nuk kanë nisur, ndërsa kryetari Përparim Rama fajëson Qeverinë për bllokimin e tij.
Qytetarët shprehin pakënaqësi për vonesat, duke thënë se shtatorja e komandantit të UÇK-së është dashur të vendosej moti në kryeqytet.
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