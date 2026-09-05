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Kompania gjermane Isar Aerospace nisi raketën e saj të parë në hapësirë nga një vend në Norvegjinë Arktike, tha kompania të shtunën, duke e afruar Evropën me ofrimin e fluturimeve satelitore nga toka e saj.
Raketa pa pilot Spectrum u cilësua si fluturimi i parë orbital që nisi nga Evropa, ku disa vende, përfshirë Suedinë dhe Britaninë, kanë thënë se duan një pjesë të një tregu në rritje për misionet komerciale hapësinore, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Kompania e shpalli nisjen një sukses, ndërsa vazhdon të monitorojë zhvillimet ndërsa fluturimi vazhdonte, thanë zyrtarët.
"Qasja në hapësirë mbetet një nga kufizimet më të mëdha për industrinë hapësinore dhe arkitekturën e sigurisë kombëtare", tha bashkëthemeluesi dhe drejtori ekzekutiv i Isar Aerospace, Daniel Metzler, në një deklaratë përpara nisjes së së shtunës.