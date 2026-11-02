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Komuna e Rahovecit ka prezantuar propozimin për logon e re zyrtare, duke hapur kështu mundësinë që simboli që e ka përfaqësuar qytetin për rreth dy dekada të ndryshojë.
Propozimi do të jetë pjesë e konsultimit publik, ku qytetarët do të kenë mundësi të japin mendimet dhe sugjerimet e tyre.
Megjithatë, një element pritet të mbetet i pandryshuar: kalaveshi i rrushit, si simbol i traditës së kësaj treve për kultivimin e rrushit dhe prodhimin e verës e rakisë.
Logoja e re pritet të finalizohet deri në fund të këtij viti.
Për detaje shtesë, kronika e gazetares Vesa Hoda.