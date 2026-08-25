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E ardhmja e Rafael Leaos mbetet e paqartë, teksa afati kalimtar i verës ka hyrë në javën e fundit.
Milani është i gatshëm ta shesë portugezin, por kërkon një shumë të konsiderueshme.
Sipas mediave italiane, Leao ka refuzuar disa destinacione, përfshirë Aston Villan dhe Al Hilalin, transmeton Klankosova.tv.
Preferenca e tij mbetet të qëndrojë te Milani ose të transferohet te Galatasaray.
Klubi turk tashmë është gati të ofrojë 40 milionë euro plus bonuse, por kjo shumë nuk e ka bindur ende Milanin.
Me pak ditë të mbetura deri në mbylljen e afatit, gjithçka mbetet e hapur për të ardhmen e Leaos.