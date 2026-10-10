Lajmet e fundit
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka reaguar pas publikimit të pamjeve ku Milan Radoiçiq shfaqet përkrah djalit të ish-presidentit serb, Alleksandar Vuçiq, në një tubim elektoral të partis së tij në Kragujevc.
Haxhiu shkroi në Facebook, se shfaqja e Radoiçiqit në tubime të tilla dëshmon se ai jo vetëm që qëndron i lirë në Serbi, por edhe pritet në rrethet e pushtetit, ndonëse e ka marrë publikisht përgjegjësinë për organizimin e sulmit në Banjskë, ku u vra rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.
“Njeriu që mori publikisht përgjegjësinë për organizimin e këtij sulmi dhe që kërkohet ndërkombëtarisht, në vend që t’u dorëzohet autoriteteve të Kosovës, shfaqet lirshëm në tubimin e partisë në pushtet në Serbi. Kjo nuk mund të trajtohet thjesht si mungesë e bashkëpunimit me drejtësinë. Prania e tij në rrethet e afërta me pushtetin ngre pyetje të drejtpërdrejta për përgjegjësinë politike të autoriteteve serbe, të cilat duhet t’i japin fund mbrojtjes së tij dhe ta dorëzojnë në Kosovë, ku duhet të përgjigjet për sulmin që organizoi”, ka shkruar Haxhiu.
Ajo ka kërkuar edhe reagim të qartë nga bashkësia ndërkombëtare, duke vlerësuar se kërkesa për dorëzimin e Radoiçiqit dhe personave të tjerë të kërkuar për sulmin në Banjskë duhet të shoqërohet me trysni konkrete ndaj autoriteteve serbe.
“Një sjellje e tillë kërkon reagim të qartë edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Kërkesa për dorëzimin e Radoiçiqit dhe të personave të tjerë të kërkuar për sulmin në Banjskë autoriteteve të Kosovës duhet të shoqërohet me trysni konkrete dhe pasoja për mosdorëzimin e tyre. Çdo tolerim i mëtejshëm përçon mesazhin se një sulm terrorist mund të organizohet, të marrë jetë njerëzish dhe të mbetet pa ndëshkim, për sa kohë autorët gëzojnë mbrojtjen e pushtetit. Për Kosovën, drejtësia për Afrim Bunjakun dhe vënia para përgjegjësisë e organizatorëve të sulmit në Banjskë mbeten detyrim i patjetërsueshëm. Vendi i tyre është para gjykatave të Republikës së Kosovës. As koha e as afërsia me pushtetin në Beograd nuk do t’i amnistojnë ata që e përgatitën dhe e kryen sulmi”,u shpreh kryeparlamentarja./Klankosova.tv