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Juristja e mediave, Flutura Kusari, ka ngritur shqetësime lidhur me planet për hapjen e një radioje nga Policia e Kosovës, duke paralajmëruar për rrezikun e propagandës shtetërore, ndikimit politik dhe kostos financiare për buxhetin e vendit.
Përmes një reagimi publik, Kusari ka bërë të ditur se Policia e Kosovës i ka konfirmuar se është duke bërë përgatitje për hapjen e radios, ndërsa çështja mund të jetë në agjendën e Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM), në kuadër të një kërkese për lejimin e transmetimit eksperimental.
“Po e ngre këtë shqetësim, me shumë kujdes, meqë nuk e kam ende pasqyrën e plotë të situatës. Shpresoj që mediat do të më ndihmojnë ta monitoroj këtë çështje”, ka shkruar Kusari transmeton Klankosova.tv
Sipas saj, më 10 korrik, KPM-ja e kishte vënë në konsultim publik Rregulloren për Transmetime Eksperimentale, të cilën e kishte miratuar më 7 gusht.
Kusari pretendon se komentet e palëve të interesuara nuk janë marrë parasysh sa duhet gjatë konsultimit publik, duke ngritur dyshime për mënyrën se si është zhvilluar ky proces.
Ajo ka kritikuar edhe përmbajtjen e rregullores, duke e cilësuar atë të paqartë dhe lehtësisht të keqpërdorshme.
“Rregullorja për Transmetime Eksperimentale është njëra prej rregulloreve më të dobëta që kam parë. Ajo nuk e ka një qëllim të qartë dhe mund të keqpërdoret lehtësisht nga kushdo që siguron licencë për transmetime eksperimentale”, ka deklaruar Kusari transmeton Klankosova.tv.
Juristja e mediave ka thënë se më 9 tetor, KPM-ja publikoi agjendën e mbledhjes, ku në pikën e nëntë ishte përfshirë një kërkesë për lejimin e transmetimit eksperimental. Ajo ka bërë të ditur se disa burime e kanë informuar se kërkesa mund të jetë paraqitur nga Policia e Kosovës.
Kusari ka paralajmëruar se, nëse KPM-ja e lejon këtë transmetim, duhet të ketë sqarime të qarta për qëllimin e radios, mënyrën e menaxhimit dhe përgjegjësinë editoriale.
Sipas saj, ekziston rreziku që një medium i financuar dhe menaxhuar nga shteti të shndërrohet në mjet të propagandës politike.
“Radio Policia do të bëhet një mjet propagandues i Lëvizjes Vetëvendosje, sepse sektori i sigurisë menaxhohet nga VV-ja”, ka pretenduar Kusari.
Ajo ka ngritur gjithashtu pyetje se kush do të jetë drejtor i radios, kush do ta udhëheqë redaksinë, kush do të jetë përgjegjës për përmbajtjen dhe kush do të mbajë përgjegjësi ligjore në rastet e fyerjes apo shpifjes.
Kusari vlerëson se Kosova nuk ka nevojë për një radio të tillë, pasi komunikimi publik i Policisë mund të realizohet në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës (RTK) dhe Radio Kosovën.
Një tjetër shqetësim i ngritur prej saj lidhet me koston financiare. Sipas një analize që thotë se e ka bërë me ndihmën e disa njohësve të fushës, hapja e radios mund t’i kushtojë buxhetit të shtetit rreth gjysmë milioni euro.
Në reagimin e saj, Kusari i është referuar edhe parimeve të Këshillit të Evropës dhe jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke argumentuar se hapja e mediave shtetërore ngre shqetësime serioze për pavarësinë e mediave dhe ndikimin e pushtetit mbi përmbajtjen.
Ajo ka përmendur Rezolutën 428 (1970) të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe Rekomandimin R(96)10 të Komitetit të Ministrave, të cilat lidhen me lirinë e shprehjes dhe garantimin e pavarësisë së transmetuesve publikë.
Në fund, Kusari u ka bërë thirrje mediave dhe gazetarëve që ta hulumtojnë çështjen dhe të kërkojnë sqarime nga KPM-ja dhe Policia e Kosovës.
Ajo ka paralajmëruar se, nëse kërkesa e Policisë është ajo që është përfshirë në agjendën e KPM-së, çështja mund të shqyrtohet në mbledhjen e paraparë për të nesërmen, në orën 10:00.
Pretendimet e Kusarit lidhur me qëllimin, ndikimin politik dhe koston e radios mbeten për t’u verifikuar përmes dokumenteve përkatëse dhe sqarimeve zyrtare nga institucionet e përfshira.