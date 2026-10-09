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Lëndimi i rëndë i një punëtori 49-vjeçar i cili ra nga skela në gjatë punimeve ndërtimore në Serres të Greqisë, pati një pasojë tragjike.
Burri 49-vjeçar me origjinë shqiptare për fat të keq ndërroi jetë nga plagët e marra, në Spitalin e Përgjithshëm të Serresit ku u transferua. Sipas informacioneve, ngjarja ndodhi, në rrethana ende të paqarta, rreth orës 11:30 të mëngjesit, raporton Tch, transmeton Klankosova.tv.
Çështja është marrë përsipër nga autoritetet kompetente, të cilat po kryejnë një hetim për të sqaruar plotësisht rrethanat e sakta në të cilat ndodhi aksidenti në punë.