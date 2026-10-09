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Një 49-vjeçar shqiptar ka humbur jetën tragjikisht pas një incidenti në punë në Greqi. Mediat greke bëjnë me dije se punëtori ra nga skela në boshllëk gjatë punimeve në zonën e Kato Kamilës në Serres.
Ai fatkeqësisht nuk iu mbijetoi plagëve të marra pavarësisht përpjekjeve të mjekëve në Spitalin e Përgjithshëm të Serres, shkruan Euronews.al, transmeton klankosova.tv.
Sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur, në rrethana ende të paqarta, rreth orës 11:30 të mëngjesit. Autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes tragjike.