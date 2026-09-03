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Helikopteri Black Hawk i Forcës Ajrore ka kryer një operacion kërkim-shpëtimi në fshatin Kaprre të Shkodrës, pas rënies në humnerë të një turisti, i cili po eksploronte zonën së bashku me katër turistë të tjerë.
Falë ndërhyrjes së shpejtë dhe profesionalizmit të ekipeve të shpëtimit, turisti u nxor nga humnera, shkruan abcnews.al, transmeton Klankosova.tv.
Ai kishte pësuar frakturë në këmbë dhe, pas evakuimit, u transportua drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore.
Katër turistët e tjerë janë në gjendje të mirë shëndetësore.