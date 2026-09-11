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Gjatë ditës së premte, një qytetar u kap nga syri i kamerës së lexuesve të Klankosova.tv, duke lëvizur në anën e kundërt të rrugës në Kijevë.
Ky qytetar, në një prononcim për Klankosova.tv ka deklaruar se e di që ka vepruar gabim, por sipas tij, e ka bërë për t’iu dalë në ndihmë zjarrfikësve në luftë me zjarret.
“Kam qenë duke shkuar me iu dalë në ndihmë zjarrfikësve dhe shumë familjeve. E di që kam qenë gabim, por i kemi shpëtuar mbi 10 familje”, tha i njëjti për redaksinë e Klankosova.tv.