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Një qytetar nga Prizreni ka dorëzuar në Polici një kuletë të humbur, në të cilën ndodheshin 1 mijë e 410 euro dhe dokumente personale të pronarit.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, kuleta ishte gjetur në një market nga qytetari Selami Grki, i cili më 28 shtator, rreth orës 19:20, e kishte dorëzuar atë në Stacionin Policor të Trafikut në Prizren.
Policia bëri të ditur se, përmes dokumenteve të gjetura në kuletë, arriti ta identifikojë dhe kontaktojë pronarin.
“Pronari u paraqit në stacion dhe e mori kuletën dhe paratë e tij”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Pronari, sipas Policisë, shprehu falënderim për aktin e ndershëm të qytetarit që e kishte gjetur kuletën, si dhe për angazhimin e zyrtarëve policorë.
Policia e Kosovës e ka cilësuar rastin si shembull të përgjegjësisë qytetare dhe bashkëpunimit ndërmjet qytetarëve dhe policisë.
“Ky rast është shembull i përgjegjësisë qytetare dhe bashkëpunimit të shëndoshë ndërmjet qytetarëve dhe policisë”, thuhet në njoftim, duke u theksuar se ndershmëria dhe solidariteti kontribuojnë në forcimin e besimit dhe sigurisë në komunitet.