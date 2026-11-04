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Shqiptaro-amerikani demokrat, Shpëtim Qorraj, që ishte kandidat për deputet në shtetin e New Yorkut, ka thënë se pavarësisht humbjes, gara e tij në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA ishte e suksesshme.
Në një lidhje direkte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, Qorraj ka bërë të ditur se ka marrë 40 për qind të votave në distriktin 64 të Staten Island, i cili njihet si bastion republikan.
Ai tha se gjatë fushatës 10-11 mujore ka arritur të fitojë mbështetjen e shumë qytetarëve, veçanërisht të komunitetit shqiptar dhe emigrantëve të tjerë, njofton Klankosova.tv.
“Fitova zemrat e shumë njerëzve, sidomos të komunitetit tonë shqiptar, mirëpo edhe të emigrantëve gjithandej. Morëm vetëm 40 për qind të votave, që prapëseprapë them se ka qenë një garë shumë e suksesshme, duke marrë parasysh që kam garuar në një distrikt të njohur si republikan”, ka deklaruar Qorraj.
Duke komentuar mbështetjen e shqiptarëve për republikanët dhe presidentin Donald Trump, ai tha se kjo prirje ka ndryshuar krahasuar me dy vjet më parë.
Sipas tij, retorika dhe politikat e presidentit Trump, veçanërisht ndaj emigrantëve, kanë ndikuar në këtë ndryshim.
Qorraj ka vlerësuar se një ndër arsyet kryesore të pakënaqësisë së qytetarëve është kostoja e lartë e jetesës në SHBA.
Ai përmendi çmimet e naftës, benzinës, ushqimit dhe patundshmërive, duke thënë se këto shpenzime po e vështirësojnë jetën e qytetarëve që synojnë të jetojnë një jetë normale dhe të mirë.