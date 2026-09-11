Lajmet e fundit
Ka më shumë se 20 vjet që kur mantelin e infermierit e ka pjesë të përditshmërisë së tij.
Këtë profesion, ai e ushtron në Klinikën e Sëmundjeve Ngjitëse-Infektivë, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Megjithatë, për Fitim Havollin, infermier brenda kësaj klinike, diçka tjetër e shqetësoi së fundmi.
Problemi i tij lidhet me konkursin publik të QKUK-së, për Kryeinfermier/re të Klinikave, Instituteve dhe Shërbimeve i cili u hapë në ditën e 12-të të qershorit të 2026-ës.
Havolli, u interesua për pozitën e Kryeinfermierit të Klinikës Infektive, andaj edhe grumbulloi dokumentet dhe i dorëzoi te sektori i personelit.
Por habia e madhe për infermierin qe momenti kur mori një telefonatë pikërisht nga personeli që menaxhonte konkursin.
Atë e lajmëruan që dokumentacioni tij nuk mund të pranohej meqenëse posedonte diplomën baçelor të shkencave politike.
Ndonëse i njëjti posedonte njëkohësisht edhe diplomën master të menaxhmentit shëndetësor.
Në konkursin e publikuar, te kërkesat e përgjithshme formale, arsimimi i kërkuar për pozitat Kryeinfermier/re të Klinikave, Instituteve dhe Shërbimeve të QKUK-së për pozitat nr. 1 deri nr. 27 kërkohej diplomë universitare në fushën e shëndetësisë, drejtimi infermier/i-bachelor.
Megjithatë askund nuk specifikohej që kjo kërkesë ishte thelbësore apo e detyrueshme.
Fitim Havolli u ankua deri në shkallën e fundit.
Ankesë ai çoi edhe tek komisioni i ankesave të SHSKUK-së, pasi ankesa paraprake e tij tek burimet njerëzore në QKUK u refuzua.
Megjithatë edhe ankesa e dytë e Havollit u refuzua për të njëjtën arsye, nuk posedonte diploma baçelor të infermierisë.
Por infermieri Havolli nuk u dorëzua. Ai paraqiti padi në Gjykatën Themelore të Prishtinës.
Në anën tjetër, për herë të tretë, Kiks Kosova trajton rastin e pronësisë së objektit në qendër të prishtinës.
Me 4 nëntor të 2025-ës, Kiks Kosova raportoi për një objekt në sheshin “Nëna Terezë”, që para luftës ishte njohur nga qytetarët si “4 shtyllat”.
Objekti 65 metra katrorësh ka qenë pronë e ish-ndërmarrjes shoqërore ÇIK “Kumanova” e për mbi 10 vjet aty ka zhvilluar veprimtarinë një biznes.
Megjithatë, pas mbylljes së biznesit, në pah dolën detaje të cilat ngrenë shumë pikëpyetje e dyshime për pronësinë e këtij lokali.
E tani, pas gati 1 viti, Kiks Kosova ka pranuar informacione të reja që lidhen me këtë objekt.
Fillimisht në pah doli një çertifikatë e pronësisë, e cila është nënshkruar nga drejtoria me 15 qershor të 2020, në të cilën pronar i parcelës figuron P.SH Industria Qevarska ÇIK.
Por në komunikim elektronik të datës 7 gusht 2026, Drejtoria për Kadastër njofton se në arkivën e njësisë kadastrale nuk ishte nxjerrë asnjë vendim për ndryshimin e të dhënave.
Drejtoria për Kadastër e Komunës së Prishtinës lidhur me pytjen se a ekziston ndonjë akt institucional që lidh këto dy subjekte, ju njoftojmë se mund ti drejtoheni Agjencisë Kosovare të Privatizimit – AKP.
Sipas një dokumenti tjetër që siguroi Kiks Kosova, sipas një vendimi të Gjykatës së Shtipit më 18 qershor 2026 rezulton se shitja e mëparshme është anuluar dhe aseti i është kthyer masës së falimentimit.
Kiks Kosova ka siguruar dy foto të vjetra, në të cilat shihet objekti që tani është lokal, por para luftës ka qenë hapësirë e hapur për qytetarë.
Andaj dyshimet janë ngritur se kur ky vend u shndërrua në lokal, nën menaxhim të kujt është kjo hapësirë dhe pse institucionet e Kosovës janë jo transparente për këtë rast.
Kiks Kosova ka dërguar pyetje sërish tek Komuna e Prishtinës në lidhje me pronën.
Drejtoria e Inspekcionit nuk u përgjigjën në pyetjen e emisionit nëse pronari që pretendon se lokali është i tij, kishte paraqitur dokumentacionin e lokalit në zyret e drejtorisë, ashtu siç kishte kërkuar kjo e fundit.
Kiks Kosova ka siguruar kontratën e shitblerjes të vitit 1969 ndërmjet kompanisë “Kras” dhe “ÇIK” me seli në Kumanovë.
Në këtë dokument konfidencial, thuhej që shitësi shet ndërsa blerësi blen hapësirën afariste të parealizuar, me sipërfaqe 65 metra katrorë, të ndërtuar në kalimin e lirë të një objekti banesor në Prishtinë, në rrugën “Nëna Terezë”.
Po ashtu, Kiks Kosova, nga burimet e saj, ka mësuar se administratori i falimentimit të objektit, ka njoftuar se do të ndërmarrë veprime lidhur me objektin dhe planifikon të vij për vizitë në Prishtinë.