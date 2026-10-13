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Një sulm kibernetik ndaj sistemeve të ftohjes në qindra supermarkete në Francë ka rritur temperaturën e frigoriferëve dhe ngrirësve deri në 50 gradë Celsius, duke prishur ushqimin dhe duke shkaktuar zjarre në disa dyqane.
Shitësit kryesorë me pakicë Intermarche, Cooperative U, E Leclerc dhe të tjerë konfirmuan sulmin kibernetik "të paprecedentë" të hënën.
Të paktën 300 dyqane të Intermarche ose të markës së saj Netto u vunë në shënjestër, së bashku me më shumë se 100 pika shitjeje Cooperative U, thanë shitësit me pakicë për agjencinë e lajmeve AFP, transmeton Klankosova.tv.
Carrefour tha se 80 supermarkete u prekën, ndërsa Monoprix tha se rreth 5 përqind e afërsisht 490 dyqaneve të saj u goditën. E Leclerc tha se disa nga dyqanet e saj u vunë në shënjestër.
Zyra e prokurorit të Parisit tha se sulmi "në shkallë të gjerë" kishte prekur "frigoriferë të lidhur në disa shitës të mëdhenj me pakicë ushqimesh në të gjithë Francën". Kjo çoi në humbje ushqimesh dhe zjarre, tha zyra.
Sulmi bëri që kryeministri Sebastien Lecornu të urdhëronte Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike të Francës (ANSSI) të kryente hetime, siç bëri të ditur për agjencinë e lajmeve Reuters një person nga zyra e tij.