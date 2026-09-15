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Qytetarë të shumtë janë mbledhur në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku është duke u zhvilluar aktiviteti "Zjarri i lirisë" nga platofrma “Liria ka Emër”.
Në ekranin gjigant që është vendosur aty, në këto momente po shfaqet dokumentari i Klan Kosovës kushtuar ish-presidenti Hashim Thaçi.
Pamjet nga Prishtina tregojnë interesim të madh të qytetarëve për dokumentarin, tani që kanë mbetur edhe rreth 11 orë kur në Hagë pritet shpallja e aktgjykimit ndaj Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së. /Klankosova.tv