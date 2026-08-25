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Të paktën 306 persona janë infektuar me salmonelë në Belgjikë pasi kanë ngrënë vezë, sipas shifrave të publikuara nga Agjencia Federale Belge për Sigurinë e Zinxhirit Ushqimor (FASFC).
Shpërthimi është lidhur me vezët e prodhuara nga Laerco, një kompani me seli në Geel në veri të Belgjikës. Salmonela u zbulua për herë të parë në fabrikë në fund të prillit. Muajin pasardhës, një tërheqje në shkallë të gjerë bëri që të gjitha vezët nga fabrika të tërhiqeshin nga tregu.
Në fillim, kontaminimi dukej se ishte i kufizuar në njërën nga katër kafazet e pulave të kompanisë, por numri i rasteve të reja nuk ra siç pritej.
Testet e reja laboratorike zbuluan më pas bakteret në një pulë të dytë, përpara se FASFC të vendoste të ndalonte operacionet në fermë dhe të niste një tërheqje tjetër të vezëve potencialisht të kontaminuara.
Produktet në fjalë u shpërndanë në disa zinxhirë të mëdhenj supermarketesh, duke përfshirë Colruyt, Delhaize, Aldi dhe Carrefour.
Tërheqja paraprake është shtrirë edhe në Luksemburg, ndërsa FASFC ka njoftuar disa vende të tjera evropiane që mund të kenë marrë vezët, përfshirë Holandën, Francën, Italinë dhe Portugalinë.
Salmonela është një grup bakteresh që mund të shkaktojnë një sëmundje gastrointestinale të quajtur salmonelozë. Simptomat e infeksionit shpesh përfshijnë diarre, ethe dhe dhimbje barku, ndërsa rastet më serioze mund të çojnë në ethe të lartë dhe dhimbje. Në disa raste, mund të jetë edhe fatale.
Bakteret, të cilat jetojnë në zorrët e shumë kafshëve të fermës, mund të transmetohen në produkte ushqimore si vezët gjatë rritjes, therjes ose përpunimit. /Klankosova.tv