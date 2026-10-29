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Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion (QIKA), para Ministrisë së Punëve të Brendshme, sot ka thyer një pasqyrë, si aksion simbolik ndaj shtetit që pretendon se i mbron gratë.
Duke kërkuar hetim të plotë të veprimeve dhe mosveprimeve institucionale dhe përgjegjësi në të gjithë zinxhirin komandues, kërkesa e parë e tyre ishte që ministri Xhelal Sveçla të dorëhiqet.
Por përgjegjësia fillon nga Xhelal Sveçla dhe vazhdon deri te secili zyrtar që ka dështuar në detyrën e tij.
"Thyem pasqyrën e një institucioni që flet për siguri, rend dhe ligj, por që nuk arrin ta garantojë as të drejtën elementare të një gruaje për të jetuar.
"Nuk jam i obligum me u marrë me ty" nuk është mendësia vetëm e Faruk Muçollit. Është mendësia e shtetit që nuk e trajton seriozisht jetën dhe sigurinë e grave.
Faruku është produkt i një sistemi të kalbur. Përgjegjësia është politike. Gjashtë vjet me gojën plot siguri shtetërore, rend dhe sundim të ligjit, ndërsa gratë vazhdojnë të përballen me institucione që nuk i dëgjojnë, nuk i mbrojnë dhe nuk reagojnë në kohë."