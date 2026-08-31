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Forcimin e bashkëpunimit për mbrojtjen e të drejtave të pakicave e ka kërkuar kryeministri në detyrë, Albin Kurti gjatë takimit me shefat e zyrave komunale për komunitete dhe kthim, të hënën.
Kurti theksoi se ka sfida që pavarësisht të drejtave të shkruara nuk zbatohen.
Nëse si qeveri po marrin masa nuk e tha, por se janë të nevojshme e përmendi.
Megjiatë, dikush nga kabineti i tij e pohoi se edhe qeveria e ka për detyrë këtë punë.
Nga qeveria në detyrë bën thirrje për raportim lidhur me sfidat e komuniteteve.