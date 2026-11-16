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Shpresat ia këputi pas disa vjetësh bashkëpunimi.
Sektori i energjisë sipas numrit një të Qeverisë, nga e hëna s’do jetë më i varur nga shteti i Serbisë.
Sipas kreut te ekzekutivit, për furnizim më të mirë me rrymë u detyruan të marrin masa.
Sipas shefes së Ekonomisë, tregtimi i energjisë elektrike me shtetin fqinj i ka shkaktuar Kosovës dëme financiare dhe rrezik për furnizimin me energji.
Vendimi mori aminin e kabinetit qeveritar pak ditë pasi nga ministrja e Ekonomisë u paralajmërua se ky vit do të jetë i vështirë për furnizimin me rrymë.