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Qeveria e Kosovës e ka mbajtur mbledje elektronike me vetëm një pikë të rendit të ditës.
Ekzekutivi ka kërkuar një autorizim nga presidentja Justina Shiroka-Pula.
"Miratuar vendimin për të kërkuar nga Presidentja e Republikës së Kosovës për dhënien e autorizimit Ministrit të Financave për nënshkrimin e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin për Përmirësim të Pajisjeve Mjekësore dhe Infrastrukturës", thuhet njoftim transmeton Klankosova.tv.