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Mbeturinat medicinale dhe ato të zakonshmet, kurrqysh nuk duhet bërë bashkë.
Por, ky seleksionim i mbetjeve nuk po përfillet nga disa klinika të QKUK-së.
Bash për këtë problematikë të ndjeshme në fundin e korrikut, Sektori i Shërbimeve Teknike ka dërguar një email në formë vërejtje dhe paralajmëruese. Dokument ky që është siguruar nga Klan Kosova.
Për më tepër në përmbajtjen e shkresës alarmohet se si qeset urinare të mbushura, po gjuhen në kontejnera.
Në mes tjerash klinikave u rikujtohet se menaxhimi i drejtë i mbetjeve medicinale është detyrim ligjor dhe profesional.
Letra thotë se klinikat duhet të caktojnë përgjegjës në repartet përkatëse për mbikëqyrjen dhe zbatimin e këtyre rregullave.