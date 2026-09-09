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Në QKUK, “lufta” kundër qenve endacakë do të bëhet përmes pajisjeve ultrasonike.
Kjo pajisje, përmes tingujve që lëshon, synon t’i frikësojë dhe largojë qentë nga hapësirat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të Shërbimit të Përbashkët Teknik dhe Administrativ, Fisnik Dobra, gjithsej do të vendosen 70 pajisje.
Kjo masë vjen pas formimit të shtabit emergjent, muaj më parë, për trajtimin e problemit me qentë endacakë në hapësirat e QKUK-së.
Sipas drejtuesve të QKUK-së, kishte raste të shpeshta kur pjesëtarë të stafit shëndetësor dhe pacientë raportonin sulme apo kafshime nga qentë.
Përveç masave të tjera, pajisje të ngjashme, sipas drejtuesve, përdoren edhe në aeroporte.
Për 70 pajisjet janë shpenzuar rreth 3 mijë e 500 euro, ndërsa për vendosjen dhe monitorimin e tyre është formuar një komision që do të vlerësojë efektivitetin e tyre në terren.
Detajet i mësoni në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova.