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Në kryeqytet është mbajtur sonte për të 11-tën natë radhazi protesta qytetare në sheshin “Skënderbeu”, në kundërshtim të aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Pas përmbylljes së tubimit masiv, ka reaguar djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, i cili ka shprehur mirënjohje të thellë për mbështetjen e vazhdueshme qytetare, transmeton Klankosova.tv.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai theksoi se kauza dhe vendosmëria mbeten të palëkundura.
“Nata e 11-të. Zëri ynë nuk shuhet, qëndresa vazhdon! Faleminderit secilit që është me ne”, ka shkruar Thaçi.
Mijëra qytetarë u mblodhën sërish në qendër të Prishtinës me pankarta, simbole kombëtare dhe të UÇK-së nën moton “Jo në emrin tim”, duke kërkuar drejtësi për ish-krerët e luftës çlirimtare.