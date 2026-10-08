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Punëtorët e Ndërmarrjes Publike Banesore tash e dy muaj nuk i kanë pranuar pagat që iu takojnë.
Në emisionin “Fol me Arin”, njëri nga punëtorët e NPB-së, Xhevat Prebreza, bëri të ditur se mosekzekutimi i rrogave vjen si pasojë e bllokimit të xhirollogarisë nga ana e përmbaruesit privat, transmeton Klankosova.tv.
Ai tha se janë në një situatë që nuk mund të presin më.
“E kemi paralajmëruar për të hënën një protestë para Gjykatës Supreme”, bëri të ditur ai.
Pos tjerash, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka kërkuar nga Gjykata Supreme që ta shqyrtojë me prioritet rastin që lidhet me Ndërmarrjen Publike Banesore duke thënë se në këtë çështje janë të përfshira rreth 350 familje.