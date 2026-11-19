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Seanca e së enjtes në Kuvendin e Kosovës u karakterizua nga përplasjet mes pozitës dhe opozitës, me diskutime për Projektligjin për fertilizimin e asistuar mjekësor, punësimet e familjarëve dhe organizimin e Lojërave Mesdhetare.
Deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani, kritikoi Projektligjin për fertilizimin, duke pretenduar se disa nga dispozitat e tij cenojnë të drejtat e grave dhe fëmijëve. Ai përmendi edhe çështjen e surrogacisë dhe sterilizimit të vajzave 18-vjeçare.
Deklaratat e tij u ndërprenë nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, e cila i kërkoi të kishte kujdes me gjuhën e përdorur në seancë.
Ndërkaq, kryeministri Albin Kurti i kundërshtoi pretendimet e Rrahmanit, duke i cilësuar si ankesa në emër të grave të Kosovës. Pas kësaj, deputetit të PDK-së nuk iu lejua ta vazhdonte fjalën.
Në një tjetër përballje, deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ia rikujtoi Kurtit një deklaratë të vitit 2019, kur kishte thënë se farefisi është për dasma, duke e pyetur nëse vazhdon të ketë të njëjtin qëndrim.
Kurti u përgjigj se as vëllezërit dhe as prindërit e tij nuk kanë ardhur në ndërtesat e institucioneve. Megjithatë, nga opozita u përmendën edhe emra të familjarëve të bashkëpartiakëve të tij, për të cilët u pretendua se janë punësuar në institucione publike.
Kritikat ndaj kryeministrit vazhduan edhe për çështje të tjera. Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ngriti shqetësime lidhur me zhvillimet në vend, ndërsa Teuta Haxhiu e pyeti Kurtin për masat që po ndërmerren për të mos rrezikuar organizimin e Lojërave Mesdhetare.
Për këtë çështje, Kurti tha se Qeveria do të bëjë më të mirën për realizimin e projektit, duke përmendur edhe mosmarrëveshjet me Komunën e Prishtinës.
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