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Presidenti rus Vladimir Putin u takua me të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner për rreth tre orë në Kremlin të shtunën, duke u thënë atyre në fillim të bisedimeve se situata në Ukrainë ishte "e vështirë".
Putin vlerësoi përpjekjet e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për t'i dhënë fund luftës 4-vjeçare e gjysmë në Ukrainë. Trump sugjeroi të premten se SHBA-të kishin një propozim të ri që synonte t'i jepte fund luftës. Ai nuk dha detaje.
"Duke kuptuar se po hyn në një situatë të vështirë, ai megjithatë nuk i ndal përpjekjet e tij për të ndihmuar në arritjen e një zgjidhjeje dhe për të dhënë kontributin e tij në zgjidhjen e konfliktit ruso-ukrainas", tha Putin, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Media shtetërore ruse tha se bisedimet zgjatën rreth tre orë dhe publikuan video të autokolonës amerikane që po largohej nga Kremlini. Nuk pati komente të menjëhershme nga asnjëra palë.
Ashtu si në takimet e mëparshme, Putini ishte i shoqëruar nga ndihmësi i tij i politikës së jashtme, Yuri Ushakov, dhe i dërguari i tij i investimeve, Kirill Dmitriev, të cilët i pritën dy vizitorët në aeroport, i çuan në një restorant dhe më pas i shoqëruan në Kremlin.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha në një deklaratë të postuar në kanalin e Kremlinit në Max Messenger se Putini kishte urdhëruar ushtrinë të mos sulmonte Kievin për tre ditë, duke filluar nga mesnata e së shtunës, ndërsa Witkoff dhe Kushner do të shkojnë në kryeqytetin ukrainas.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy tha se kishte folur me dy të dërguarit amerikanë që do të vizitojnë Ukrainën të dielën, duke shtuar se Ukraina ishte e përgatitur të përmbahej nga sulmet ndaj Moskës deri të hënën.
Putini vuri në dukje në fjalën e tij hapëse se intensiteti i sulmeve ukrainase ndaj Rusisë ishte ulur gjithashtu dhe premtoi të siguronte sigurinë e negociatorëve amerikanë. Ai tha se Rusia ende nuk kishte rënë dakord për një armëpushim më të gjerë tre-ditor.