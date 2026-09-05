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Presidenti rus Vladimir Putin u tha përfaqësuesve të posaçëm të SHBA-së, Steve Witkoff dhe Jared Kushner të shtunën se kontaktet midis Moskës dhe Uashingtonit kanë qenë gjithmonë të dobishme dhe se Rusia e ka gjetur të përshtatshme të punojë me ta.
Witkoff tha se presidenti amerikan, Donald Trump i ka dërguar urimet e tij më të mira Putinit dhe e ka falënderuar për armëpushimin gjatë vizitës së delegacionit të SHBA-së.
Putin tha se Rusia do të bëjë çmos për të siguruar sigurinë e ndërmjetësve.
Dy përfaqësuesit e posaçëm të SHBA-së mbërritën në Moskë për bisedime mbi përfundimin e luftës në Ukrainë.