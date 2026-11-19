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Rusia, Kina dhe ShBA-ja mund ta forcojnë stabilitetin global nëse bashkëpunojnë në mënyrë konstruktive, u tha presidenti rus, Vladimir Putin, homologëve të tij kinez dhe amerikan.
“Kombet tona ndajnë shumë interesa të përbashkëta sa i përket zgjidhjes së konflikteve rajonale, përfshirë, natyrisht, konfliktin në Ukrainë”, tha ai, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv
Putin tha se ai, Xi dhe Trump mund të “japin një kontribut domethënës në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit global, me kusht që të angazhohemi në mënyrë konstruktive dhe si partnerë”. /Klankosova.tv