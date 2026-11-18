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Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kinez Xi Jinping janë takuar në kuadër të samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), që po mbahet në Shenzhen, përpara takimit të tyre trepalësh me presidentin amerikan Donald Trump.
Gjatë takimit, Xi Jinping deklaroi se marrëdhëniet mes Kinës dhe Rusisë “kanë mbetur të qëndrueshme edhe përballë stuhive”, duke theksuar nevojën për ndërmarrjen e hapave konkretë për thellimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat.
Ai shtoi se të dyja vendet duhet të luajnë një rol më aktiv në drejtimin dhe avancimin e prirjes drejt një rendi botëror shumëpolar, shkruan Sky News, transmeton Klankosova.tv.
Nga ana e tij, Vladimir Putin vlerësoi se partneriteti mes Moskës dhe Pekinit në politikën e jashtme po funksionon “në mënyrë të qëndrueshme dhe pozitive në arenën ndërkombëtare”.