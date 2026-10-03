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Komuna e Fushë-Kosovës ka njoftuar se rruga “Dardani” do të jetë e mbyllur nga data 6 deri më 15 tetor, si shkak i punimeve që do të zhvillohen aty.
Gjatë kësaj kohe, sipas njoftimit, qasja në parkingjet nëntokësore do të jetë e pamundur.
“Ju njoftojmë se, për shkak të natyrës së punimeve që do të zhvillohen, rruga ‘Dardania’ do të jetë e mbyllur plotësisht për qarkullimin e automjeteve nga data 06.10.2026 deri më 15.10.2026. Gjatë kësaj periudhe, qasja në parkingjet nëntokësore do të jetë e pamundur”, njoftoi Komuna, raporton Klankosova.tv.
E njëjta ka lutur qytetarët për mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë zhvillimit të punimeve, të cilat tha se synojnë përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve në këtë zonë.