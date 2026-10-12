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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka reaguar pas vdekjes së një 54-vjeçari në vendin e punës në Ferizaj, duke kërkuar që institucionet të mos mjaftohen vetëm me telegrame ngushëllimi dhe deklarata.
Ramadani ka thënë se vdekja e burrit, i cili ishte nisur për të siguruar jetesën e familjes së tij, është një tjetër tragjedi që po e trondit vendin gjatë këtij viti.
Ai ka kritikuar reagimet që, sipas tij, nuk po shoqërohen me veprime konkrete institucionale.
“Nuk mundemi dhe nuk guxojmë më të mjaftohemi me telegrame ngushëllimi e deklarata boshe. Kjo situatë ka kaluar çdo limit të durimit njerëzor dhe institucional”, ka shkruar Ramadani. transmeton Klankosova.tv
Në fund të reagimit, deputeti i Aleancës u ka shprehur ngushëllime familjarëve të të ndjerit.