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Punëtorët teknikë të shkollave fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës do të hyjnë në grevë nga 1 shtatori, për shkak të mosrealizimit të pagave të mbetura për një pjesë të muajit korrik.
Njoftimi është bërë nga kreu i Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknikë të Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azemi, i cili thotë se, pavarësisht njoftimeve dhe kërkesave të vazhdueshme, deri më tani nuk është gjetur zgjidhje për këtë çështje, transmeton Klankosova.tv.
Sipas njoftimit, greva do të vazhdojë deri në arritjen e një marrëveshjeje dhe zgjidhjen e kërkesave të punëtorëve.
FSPTSPK ka deklaruar se mbetet e hapur për dialog dhe për një zgjidhje të shpejtë të situatës.